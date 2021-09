Verletzungen am Oberkörper hat ein Radfahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr bei einem Sturz in der Roseggerstraße erlitten. Der 51 Jahre alte Mann war mit einem Rad samt Anhänger unterwegs, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, heißt es im Bericht der Polizei.