51-Jähriger kommt wegen gesundheitlicher Probleme auf A96 von der Fahrbahn ab

Der Fahrer eines Peugeot mit Schweizer Zulassung ist laut Polizeibericht am Sonntag gegen 2.25 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch in Richtung Lindau unterwegs gewesen.

Mutmaßlich aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems sei der 51-jährige Fahrer zwischen Aichstetten und Leutkirch-West ohnmächtig geworden und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Durch sofortiges Eingreifen der Mitfahrer sei es gelungen, das Auto auf der linken Spur an der Mittelleitplanke zu stoppen.

Vier Mitfahrer bleiben unverletzt

Der Fahrer sei nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde er leicht verletzt. Die vier Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Fremdschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Neben zwei Streifenbesatzungen der Verkehrspolizei Kißlegg waren drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der linke Fahrstreifen der A96 gesperrt werden.