500 Masken für Tafelläden

Susanne Pfeffer, Tafelkoordinatorin des Deutschen Roten Kreuzes in Wangen, freute sich sehr über den Besuch von Fuat und Faruk Karaismailoglu, denn sie hatten 500 nicht medizinische Atemschutzmasken für die Tafelläden Bad Wurzach, Isny, Wangen und Leutkirch dabei. „Wir haben wir 2000 solcher Masken erhalten“, berichtete Fuat Karaismailoglu (links), Vorsitzender des Türkischen Kultur- und Bildungszentrums (TKBZ) Bad Wurzach, laut dessen Pressemitteilung. „Und davon erhält der Tafelladen 500 Stück, damit sich die Ehrenamtlichen und Menschen in Not vor dem Coronavirus schützen können“, ergänzte Faruk Karaismailoglu, der im Verein für die Jugendarbeit zuständig ist. Susanne Pfeffer bestätigte, dass großer Bedarf an Masken bestehe, denn aktuell gebe es bei den Tafeln noch keine. 250 weitere Masken spendete das TKBZ an die DRK-Ortsgruppe Bad Wurzach. Weitere Masken wurden am Mittwoch an Wurzacher Bürger verschenkt. Foto: TKBZ