500 Jahre Martinskirche – das Jubiläumsprogramm

Feiern, jubilieren, aber auch zeigen, was man macht. Das ist die eine Seite, mit der sich die Kirchengemeinde St. Martin beim 500-jährigen Jubiläum der Öffentlichkeit präsentieren will. Aber auch „dunklen Seiten“ der langen Geschichten sollen laut Pastoralreferent Benjamin Sigg darin Platz finden.

„Wir feiern vor allem, weil diese Kirche uns ein Leben lang begleitet“, sagt Sigg, der zusammen mit Pfarrer Karl Erzberger und sieben Mitgliedern vom Kirchengemeinderat (KGR), die Veranstaltungen und Termine für das gesamte Jubiläumsjahr geplant hat. „Wir feiern sie natürlich auch als Bauwerk, aber vor allem im Leben. Zweckfrei soll sie sein, aber nicht sinnfrei“. Auch Pfarrer Erzberger ist wichtig, „dass unter dem Motto ‚Martin folgen’ im Jubiläumsjahr viele Aspekte des religiösen Leutkircher Gemeindelebens abgebildet werden.“ Schließlich wolle man auch weiterhin eine „Kirche für die Leute sein, und zwar eine glaubwürdige“.

Trotzdem sollen auch die anderen, die „dunklen Seiten, die es in den letzten 500 Jahren natürlich auch gegeben hat ihren Platz finden“, so Sigg. Es werde derzeit überlegt, inwiefern zum Beispiel die Missbrauchsfälle in einem Bußgottesdienst zur Sprache kommen können.

Der eigens gegründete Jubiläumsausschuss hatte in den letzten Monaten viel zu tun. Das Programm steht größtenteils, das Jubiläumsjahr, das bereits mit einem Neujahrskonzert eingeläutet wurde, kann sich mit einer Fülle an Terminen sehen lassen. Dabei sind der heilige Martin und seine Geschichte, nicht nur die der Mantelteilung, immer wieder Thema bei verschiedenen Programmpunkten. Als Gastprediger werden übers Jahr verteilt Adelheid Eisele (28. Juni), der frühere Pfarrer Bernhard Lackner (4. August), Stefanie Walter (13. Oktober), Rainer Wagner (27. Oktober) und Ansgar Krimmer (16. und 17. März) in den Sonntagsgottesdiensten das Wort ergreifen.

Vier Säulen hat das gesamte Programm: Kunst, Musik, Aktionstag und Wertschätzungsabend. Das Canatabile-Konzert am 31. März macht den Auftakt, am 26. April geht’s weiter mit der Eröffnung der Ausstellung zum Kirchenjubiläum im Heimatmuseum. Zusammen mit der Heimatpflege wird derzeit Vieles rund um die Kirchengeschichte zusammengetragen. Die Künstlerin Sara Opic aus Augsburg wird am 18. Mai ihr Kunstwerk in der Kirche installieren. Dazu werden im hinteren Teil der Kirche die Bänke entfernt.

Theater mit religiösem Thema

„Dass die Gemeinde dieses Jahr das Kinderfesttheater ausrichten darf, freut uns besonders“, sagt Günter Stützle vom KGR. „es ehrt uns, ein religiöses Thema präsentieren zu dürfen, aber wir wissen auch, was das an Arbeit bedeutet“. Gezimmert und geprobt wird schon längst. Musikalisch weiter geht es am 27. Oktober mit der Friedensmesse „The armed man“ von Karl Jenkins, die Regionalkantor Franz Günthner für seine Kantorei zum Jubiläumsjahr ausgesucht hat. Zahlreiche Projektsänger verstärken den Chor, die Probenarbeiten haben begonnen. Eine gemeinsame Wanderung zur Leutkircher Hütte wird es am Wochenende vom 6. und 7. Juli geben, denn da findet dort eine Bergmesse statt. Ein Besinnungs-, beziehungsweise Bibelweg, der mit sechs oder sieben Stationen rund um die Wilhelmshöhe führen wird, soll am 14. Juli eröffnet werden.

Weiter geht’s am 9. August, wo sich die Kirche samt Gemeinde mit einem spirituellen Angebot in der K4-Nacht präsentiert. K4+1 heißt das Event. Ein ganz besonderer Tag ist der 10. September. Denn an diesem Tag vor genau 500 Jahren, war Kirchenweihe. „Das wollen wir mit einem abendlichen Festgottesdienst feiern“, so Pfarrer Erzberger.

Ein großer Aktionstag ist am 29. September geplant. „Rund um die Kirche und in der ganzen Stadt sollen sich sämtliche Gruppierungen aus der Gemeinde vorstellen“, so Gerlinde Mast vom Jubiläumsausschuss. „Da sind spirituelle Programmpunkte dabei, aber auch Gesang und Spiel und noch viel mehr.“ Dazu gehört auch ein Festgottesdienst mit Bischof Gebhard Fürst in St. Martin. Der Martinsmantel der Lörracher Künstlerin Astrid Eichin wird zum Patrozinium am 9. November nach Leutkirch kommen und für einen Monat in der Kirche bleiben. Am Ende des Jahres werden „alle, die sich in unserer Gemeinde engagieren, belohnt“, so Pfarrer Erzberger. Und zwar beim Wertschätzungsabend am 23. November mit dem Kabarett „Maulflaschen“. Der Sängerkranz beschließt das Jubiläumsjahr dann musikalisch am 14. Dezember mit einem Weihnachtskonzert.