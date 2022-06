50 Jahre Jubiläum der Abteilung Luftgewehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der SV Schloss Zeil e.V. holte am 20. Mai die ordentliche Generalversammlung für das Vereinsjahr 2021 nach. Oberschützenmeister (OSM) Jürgen Sauter begrüßte zahlreiche Mitglieder und führte durch die Tagesordnung. In seinem Jahresbericht erinnerte OSM Jürgen Sauter an die Aktivitäten des Vereins und der Vorstandschaft, die jedoch in der Corona-Zeit nur in geringem Maße stattfinden konnten. Erfreulich ist es, dass seit kurzem wieder drei Jugendliche dem Verein beigetreten sind. Es folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen und der Kassenbericht. Die Kassenprüfer bescheinigten eine vollständige und Ordnungsgemäße Kassenführung.

Die sportlichen Aktivitäten waren im Jahr 2021 eingeschränkt durch die Corona-Vorschriften. Im September 2021 wurden noch die Rundenwettkämpfe der Saison 2021/22 in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Sportpistole durchgeführt, ohne Gegnermannschaft am eigenen Schießstand. Die Wettkämpfe Kreisschützentreffen, Kreismeisterschaften und konnten alle nicht stattfinden. Das Königsschießen vom SV Schloss Zeil wurde vom Dezember 2021 auf das Frühjahr 2022 verschoben. Zum 50-jährigen bestehen der Luftwehr-Abteilung des Schützenverein Schloss Zeil findet Ende Juni 2022 ein Schießen auf eine Jubiläumsscheibe statt.

Im Anschluss erfolgte die Proklamation der Schützenkönige 2022. Die Könige sind: Severin Rampp (Luftgewehr Jugend), Antonia Sauter (Luftpistole Jugend), Irmgard Natterer (Luftgewehr), Bruno Mösle (KK-Gewehr), Edwin Lauber (Luftpistole) und Volker Schneider (KK Sportpistole). Die Pokal-Gewinner sind: Severin Rampp (Luftgewehr Jugend), Severin Rampp (Luftpistole Jugend), Joachim Geyer-Rampp (Luftgewehr) und Bruno Mösle (KK-Gewehr).

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft erfolgten die Wahlen der Gruppe 2. Bei den Wahlen wurden folgende Ämter für zwei Jahre wiedergewählt: Hans Merk (2. Vorstand), Manfred Ehrmann (Sportleiter), Karl-Heinz Butscher (1. Kassenprüfer) und Reinhold Merk (2. Kassenprüfer). Das Amt des stellvertretenden Jugendleiters wurde nicht besetzt.

Am Ende der Versammlung dankte OSM Jürgen Sauter noch der Vorstandschaft für ihre Arbeit.