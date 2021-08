50 Jahre Erfahrung in allen Tiefbauarbeiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sie stellen Verkehrswege her, legen Abwasserleitungen, bauen Tunnel und bohren Brunnen zur Trinkwassergewinnung: Das alles und vieles mehr gehört seit rund fünf Jahrzehnten zum Arbeitsalltag der Tiefbau Binder GmbH & Co. KG in Tautenhofen bei Leutkirch. Im Landkreis Ravensburg ist der Maurer- und Betonbauerbetrieb mit seinen 14 Mitarbeitern fest verwurzelt.

Helmut Binder, der den Handwerksbetrieb gegründet hat, führt gemeinsam mit Tobias Buhmann die Geschäfte. Der Handwerksbetrieb ist seit den Anfängen stetig gewachsen. Zu Beginn, verrät Binder, habe er lediglich mit vier Mitarbeitern angefangen. Dass es den Betrieb nun schon 50 Jahre gibt, macht ihn durchaus stolz. Für ein halbes Jahrhundert Engagement im Handwerk überreichte Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, Binder nun eine Urkunde: „50 Jahre Betriebsbestehen bedeuten jahrzehntelange feste Verwurzelung in der Region, verantwortungsvolles Unternehmertum und ein erfolgreiches Agieren am Markt. Es sind Betriebe wie die Tiefbau Binder GmbH & Co. KG, die das Bild des Handwerks prägen. Und ihre Kunden danken es ihnen, denn die Betriebe und ihre Beschäftigten stellen die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in der Region sicher.“

