47-Jähriger wird beim Helfen verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist am Freitag, kurz nach 11 Uhr, auf der Wurzacher Straße leicht verletzt worden. Der 47-Jährige war laut Polizeibericht in Richtung Leutkircher Stadtmitte unterwegs und hielt vor dem Kreuzungsbereich Hermann-Neuner-Straße an, um dem Fahrer eines Pannenfahrzeuges Hilfe zu leisten.

Während der Helfer versuchte, das am rechten Fahrbahnrand stehende Pannenfahrzeug wegzuschieben, wurde er von einem vorbeifahrenden Mercedes am Fuß erfasst und leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer hielt laut Polizei zunächst kurz an, fuhr jedoch anschließend weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.