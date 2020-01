46-Jähriger zu weiterer Haftstrafe verurteilt

Notebooks und Smartphones gehörten zu seinem Beuteschema: Ein Mann, der zehn Diebstähle im Großraum Bayern und Leutkirch begangen haben soll, musste sich nun vor einem Wangener Richter verantworten. Das Gericht verurteilte den Angeklagten, der bereits eine Strafe in der JVA Ravensburg absitzt, zu einer weiteren Haftstrafe.

Gleich zu Beginn der Verhandlung ließ der in Polen geborene Mann über die Dolmetscherin ausrichten, dass es zuträfe, dass er alle zehn Diebstähle begangen habe. Als der Richter ihn jedoch nach seinem ersten Fall in Freiburg im April 2019 fragte, erklärte der Angeklagte, dass er sich nicht erinnern könne. „Es ist alles vermischt.“, sagte er. Während seiner derzeitigen Haft habe er viel nachgedacht und gerne würde er die Zeit zurückdrehen.

Von Kameras gefilmt

Der Richter zeigte verschiedene Aufnahmen von Überwachungskameras der Läden. Auf diesen erkannte sich auch der Angeklagte wieder. Von Mittätern war auf den Aufzeichnungen nichts zu erkennen. Der 46-jährige Angeklagte habe für einen Mann die Diebstähle begangen, den er in Berlin kennengelernt hat, als es ihm finanziell schlecht ging und er keine Arbeit hatte. Pro begangenen Diebstahl habe sein Auftraggeber ihm 200 bis 300 Euro bezahlt. Was mit dem Diebesgut geschah, wusste der Angeklagte nicht, denn er habe es stets gleich seinem Komplizen übergeben. „Wie sah es mit Alkohol aus, war das die Regel“, wollte der Richter wissen. Denn bei dem Diebstahl in Leutkirch sei der Blutspiegel gemessen worden und dabei wurden 1,7 Promille festgestellt. „ Nicht immer, aber oft“, antwortete der Angeklagte.

Ein in den Zeugenstand geladener Polizist, der bei der Festnahme in Leutkirch anwesend war, vermutete, dass der Angeklagte an Alkohol gewöhnt sein muss, da er trotz des hohen Blutwerts weder gestrauchelt sei noch einen orientierungslosen Eindruck gemacht habe. Ein als Sachverständiger geladener Facharzt für Psychiatrie gab eine Einschätzung über das Suchtverhalten des Angeklagten ab, das er aus voran gegangenen Gesprächen schloss.

Alkoholprobleme seit der Jugend

Bereits mit 17 Jahren habe der Mann angefangen Alkohol zu trinken. Besonders schlimm sei es im Herbst 2018 geworden. Von da an, bis zu seiner Inhaftierung Mitte 2019, habe durchaus eine Alkoholabhängigkeit vorgelegen. Ohne Alkohol habe der Angeklagte nicht schlafen können. An fünf Tagen die Woche trank er Wodka und Wein in großer Menge. „Alkohol habe sein Leben bunter gemacht“, soll er zu dem Sachverständigen gesagt haben. Eine seelische Störung läge nicht vor und keine Einschränkung der Schuldfähigkeit schloss der Sachverständige aus den Gesprächen.

Im Verlauf der Verhandlung kamen noch zahlreiche Diebstähle und Straßenverkehrsdelikte aus früheren Jahren ans Tageslicht, die in Norwegen, Schweden und Polen begangen wurden. Nicht selten unter Einfluss von Alkohol und die Taten, die zu Freiheitsstrafen in verschiedenster Länge führten, teils mit und teils ohne Bewährung.

In seinem Schlusswort räumte der Angeklagte ein, wie sehr er die Taten bereue und bat um ein Urteil auf Bewährung. Der Richter und die beiden Schöffinnen entschieden sich jedoch für die Fortdauer der Haft um weitere zwei Jahre und sechs Monate. Es läge keine verminderte Schuldfähigkeit vor und der Anklagte habe sehr wohl gewusst, was er tat. Hier läge ein besonders schwerer Fall von Diebstahl vor mit der Absicht Gewinn zu erzielen, hier in Form der erhaltenen Provisionen.