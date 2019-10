42-Jährige missachtet Vorfahrt

Eine 42-jährige VW-Fahrerin hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr die Steinbeisstraße aus Richtung der Ringwegsiedlung befahren in Richtung der Kreuzung Wangener / Steinbeis-/ Hermann-Neuner-Straße. An der Kreuzung bog sie nach links in die Wangener Straße ein und missachtete dabei laut Polizei die Vorfahrt eines 21-jährigen Kia-Fahrer, der die Wangener Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung der Autobahnanschlussstelle Leutkirch-Süd befuhr.

Beim Zusammenstoß der beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Der VW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.