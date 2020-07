41 junge Musiker treten bei der 17. Sommerakademie in Leutkirch auf

Die Meisterkurse der 17. Sommerakademie Leutkirch finden vom 27. Juli bis 6. August wie geplant statt. Die Resonanz ist so groß wie seit Jahren nicht mehr, teilt die Volkshochschule Leutkirch als Veranstalter mit. 41 junge Musiker hätten sich für die Kurse in den Fächern Violine, Viola und Violoncello angemeldet.

Die Sommerakademie Leutkirch wird eröffnet mit einem Meister-Konzert der Dozent und Klavierbegleiter am Montag, 27. Juli. Es werde das erste Klassik-Event in Corona-Zeiten in der Festhalle sein und in völlig neuer Form stattfinden, heißt es. Für die Festhalle seien nur 99 Besucher zugelassen, weshalb es das Konzert zweimal geben wird: um 18 und um 20.30 Uhr. Die Professoren Christoph Schickedanz (Hamburg, Violine), Roland Glassl (München, Viola) und Jan Ickert (Frankfurt/Main, Violoncello) spielten dann gemeinsam mit den Klavierbegleiterinnen Eun-Jung Son (Violinklasse), Cornelia Glassl (Viola-Klasse) Tomoko Ichinose (Violoncello-Klasse) ein etwa 70-minütiges Programm ohne Pause.

Dabei erklingen laut VHS die Serenade op. 8 von Ludwig van Beethoven für Violine, Viola und Violoncello, das die drei Meister gemeinsam vortragen werden. Jan Ickert spiele Adagio und Allegro op. 70 von Robert Schumann für Violoncello und Klavier. Roland Glassl werde Leutkirch mit einer Uraufführung beschenken. Er spiele gemeinsam mit seiner Frau Cornelia die „Metamorfosi“ für Viola und Klavier, die sein Freund und Kollege Christoph Schickedanz komponiert hat. Schickedanz selbst werde das „Poeme“ von Ernest Chuasson op. 25 für Violine und Klavier spielen.

Ungewohnt luftige Sitzordnung

Die Besucher werden laut Veranstalter gebeten, beim Kartenkauf ihre Adresse und Telefonnummer anzugeben und ihre Karten möglichst im Vorverkauf zu erwerben. Auch würden in der Halle Sicherheitsmaßnahmen gelten, etwa eine Maskenpflicht auf dem Weg zum und vom Sitzplatz. Die Sitzordnung werde ungewohnt luftig sein, die Musiker spielen – anders als üblicherweise bei der „Leutkircher Klassik“ – nicht vor der Bühne sondern auf der Bühne. Auch das Abschlusskonzert der Meisterkurse mit ausgewählten Kursteilnehmern werde es zweimal geben – und zwar am Donnerstag, 6. August, ebenfalls um 18 und um 20.30 Uhr.

„Wir sind sicher, dass wir dennoch eine schöne Konzertatmosphäre haben werden. Die Musik wird uns vergessen lassen, dass das gemeinschaftliche Kulturerlebnis luftiger ausfällt, als wir das vielleicht gewohnt sind“, sagt VHS-Leiter Karl-Anton Maucher. Und er hofft, „dass die Menschen in Leutkirch nach den Monaten des Verzichts Lust und Hunger auf klassische Musik haben und zahlreich zu unseren Konzerten kommen.“

Viele Konzerte sind ausgefallen

Die Sommerakademie Leutkirch gibt es laut Mitteilung seit 2004. Unter der künstlerischen Leitung des Münchner Bratschen-Professors Roland Glassl gehöre es eigentlich zum Konzept der Kurse, dass die jungen angehenden Berufsmusiker bei zahlreichen Akademie-Konzerten Gelegenheit bekommen, die einstudierten Werke auf der Bühne und vor Publikum zu präsentieren. Für 2020 seien Konzerte in Lindenberg, Isny, Kempten und Bad Buchau sowie eine „Musik zur Nacht“ mit Streicher-Solowerken in der Galluskapelle geplant gewesen. Alle diese Konzerte in kleinen Sälen müssten in diesem Jahr ausfallen.

Einziges „Auswärtsspiel“ der Sommerakademie werde eine Matinee für Streicher solo in Kreuzthal sein. Bettina Kahl und Franz Renner vom dortigen „Haus Tanne“ hätten die eigentlich für das „Saalettl“ im Garten des Glasmacherhauses vorgesehene Konzert in die gegenüber gelegene Kirche St. Martin verlegt. Dort werde am Sonntag, 2. August, um 11 Uhr Platz für 70 Besucher sein.