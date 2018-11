40 Jahre TSG-Lauftreff in Leutkirch

Seit vier Jahrzehnten wird in Leutkirch durchgehend und ganzjährig ein Lauftreff angeboten. 1978 begannen Wolfgang Dorsch und Hermann Uetz mit zehn Läufern den regelmäßigen Lauftreff.

Richtig in Schwung kam der Treff jedoch erst Mitte der 80er Jahre, heißt es in der Pressemitteilung. Es gab drei ausgebildete Lauftreff-Leiter, Bernd Benda kümmerte sich demnach um die blutigen Anfänger und es gab jede Menge Zulauf. Heidi Schwarz gründete 1985 den ersten Frauen-Lauftreff. Das Joggen in der Gruppe wurde modern, Volksläufe wurden gemeinsam bestritten. „Heute können wir von 50 oder 80 Teilnehmern nur träumen, wie es in den 80ern war“, sagt Annett Eichhorn, die den Lauftreff der TSG-Leichtathletikabteilung seit 2002 leitet. Gerne würde man neue „Mitläufer“ begrüßen, die auch die Gemeinschaft schätzen. Heute renne jeder alleine los, so wie er Zeit hat, meist mit Musik im Ohr, heißt es in der Mitteilung.

Das 40-Jährige wurde mit einem Jubiläumslauf am frostigen, aber sonnigen Sonntagmorgen auf der Volkslaufstrecke gefeiert, mit Stop an der Waldkapelle bei Sekt und Butterbrezeln. Es reisten dazu sogar zwei Ehemalige aus Leipzig und Bielefeld an, allerdings mit Auto, heißt es weiter. Anschließend ging es ins TSG-Heim, wo es neben Kaffee und Jubiläumstorten einen Bilderrückblick auf gemeinsame Erlebnisse und Bergtouren gab.