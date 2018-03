Sachschaden von rund 3500 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Montag in der Hauptstraße. Das teilt die Polizei mit. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer hatte gegen 7.45 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Reichenhofen zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrender Golf-Lenker wegen eines Staus abbremsen musste und fuhr auf.