35-Jähriger wird ausgeraubt

Wegen eines Raubdeliktes ermitteln Kriminalbeamte gegen zwei Unbekannte, die am Sonntag zwischen 2 und 2.30 Uhr in der Spitalgasse in Leutkirch die Geldbörse samt Bargeld und Mobiltelefon eines alkoholisierten 35-Jährigen raubten und unerkannt flüchteten.

Durch die Tritte und Schläge verletzten die Unbekannten laut Polizei den Geschädigten derart, dass dieser zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gehen musste. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Telefon 0751/8030, zu melden.