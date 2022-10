34-Jähriger schlägt in Leutkirch Kontrahenten Flasche auf den Kopf

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Samstag gegen 22.15 Uhr in der Brühlstraße in Leutkirch gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei schlug ein 34-Jähriger einem 35-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Zuvor kam es laut Polizeibericht zu einem Gerangel, bei dem zwei weitere Personen den Geschädigten zu Boden brachten. Ob die beiden den Geschädigten festhielten, als der Beschuldigte mit der Bierflasche zuschlug, sei noch unklar.

Frau beleidigt Polizeibeamte

Im Rahmen dieses Einsatzes sei es zu Beleidigungen durch eine 40-jährige Beschuldigte gekommen. Beleidigt wurden demnach die Polizeibeamten vor Ort und Unbeteiligte. Die 40-Jährige war ungehalten, schrie rum und ließ sich nicht beruhigen. Dieselbe Person hat zuvor bereits auf dem Polizeirevier in Leutkirch angerufen und den Wachhabenden mehrfach beleidigt.

Trotz mehrmaliger Aufforderung Ruhe zu bewahren, habe die 40- Jährige keine Veranlassung gesehen, ihre aggressive Verhaltensweise zu ändern. Schlussendlich wurde sie in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei.