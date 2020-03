34-Jähriger übersieht Fahrzeug

An der Einmündung der Herlazhofer Straße in die Wangener Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilt, bog der Fahrer eines Mercedes gegen 15.35 Uhr von der Herlazhofer Straße nach links in die Wangener Straße ab. Dabei übersah der 34-Jährige einen auf der Wangener Straße ortsauswärts fahrenden Audi, dessen Fahrer in die Herlazhofer Straße abbiegen wollte. Mercedes und Audi stießen zusammen. Den dabei entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 9000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.