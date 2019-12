335 Jahre Dienst am Geldkunden

Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO), sowie die beiden Vorstandsmitglieder Georg Kibele und Werner Mayer haben Mitarbeiter der Bank für insgesamt 335 Volksbank-Jahre. Laut Pressebericht feierten die Jubilare Betriebszugehörigkeiten zwischen zehn und 30 Jahren.

Bei den Feierlichkeiten wurden für zehn Jahre geehrt: Matthias Heine, Karin Mösle, Jennifer Müller und Derya Temiz. Tobias Backhaus, Albert Hartmannsberger, Olga Hochhalter, Sabine Kant, Susanne Kolb, Bernadette Reich und Eberhard Scherzinger sind bereits 20 Jahre bei der VBAO. Hans-Jörg Fischer, Tobias Lorinser, Sabrina Riszt, Kerstin Steidle und Refija Tabakovic feierten 25 Jahre Betriebszugehörigkeit. Petra Ertel ist der VBAO sogar schon 30 Jahre treu.

„Wir sind stolz darauf, dass wir in unserer Region ein starker Arbeitgeber für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein können und sind dankbar dafür, dass viele von ihnen schon einige Jahre an unserer Seite stehen“, so Mayer anlässlich der Ehrung.