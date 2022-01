31-Jähriger randaliert alkoholisiert im Leutkircher Stadtgebiet

Mehrere Polizeistreifen beschäftigt hat ein 31-Jähriger am Mittwochabend im Stadtgebiet von Leutkirch. Der Mann randalierte vor einem Wohnhaus in der Brühlstraße, beleidigte die Anwohnerin und schlug, so berichtet die Polizei, letztlich ein Glaselement der Haustüre ein.

Im Anschluss zog er immer noch wütend davon, bevor er in der Kemptener Straße vor einen die Straße entlang fahrenden Rettungswagen sprang und diesen zu einer Vollbremsung zwang. Einem weiteren haltenden Wagen schlug der Randalierer auf die Motorhaube.

Da er auch die gerufene Polizeistreife fortwährend beleidigte und sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Polizeigewahrsam genommen in eine Fachklinik gebracht. Weil die Beamten bei der Durchsuchung des deutlich alkoholisierten Mannes zudem noch eine Kleinmenge Rauschgift fanden, kommt auf ihn neben den Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung auch eine Anzeige wegen Drogenbesitzes zu.