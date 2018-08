Eine leicht verletzte Person hat ein Arbeitsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Allgäuallee gefordert, so die Polizei. Eine 30-Jährige stürzte auf dem Dach eines Gebäudes etwa zwei Meter tief von einer Leiter und verletzte sich dabei am Knie. Die Frau musste mithilfe der Feuerwehr und einer Drehleiter von dem Dach geborgen werden. Anschließend wurde sie durch Sanitäter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.