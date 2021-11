28-Jährige fährt auf Mercedes auf

Zu einem Unfall ist es an der Kreuzung der Landesstraßen 319 und 318 bei Haselburg am Montag gegen 11 Uhr gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 47-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die L 319 von Herlazhofen kommend und musste an der Kreuzung zur L 318 verkehrsbedingt halten. Eine hinter ihm fahrende 28-jährige Nissan-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Mercedes auf. An den Autos entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.