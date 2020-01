27-Jähriger Mann bedroht zwei Frauen mit dem Tod

In der Nacht zum Dienstag hat ein 27-jähriger Mann in der Leutkircher Innenstadt zwei Frauen damit gedroht, sie umzubringen. Zuvor hatte er eine Fensterscheibe von deren Wohnung eingeworfen.

Kurz vor 2 Uhr wurde es laut in der Kurzen Straße: Wie die Polizei mitteilt, bewarf der 27-Jährige ein Wohnhaus mit mehreren faustgroßen Steinen und traf schließlich die Scheibe des Küchenfensters. Das Fensterglas splitterte. In der Folge bedrohte der Mann die beiden in der Wohnung anwesenden Frauen mit dem Tod. Seine Drohungen und Beleidigungen setzte er später in den Sozialen Medien fort. Das Polizeirevier Leutkirch hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.