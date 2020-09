26-jähriger Mannerwartet Fahrverbot

Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg bei einem 26-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie am Mittwoch gegen 21.40 Uhr in der Wurzacher Straße in Leutkirch anhielten und kontrollierten. Nach einem Atemalkoholtest, der 0,26 Promille ergab, untersagen die Polizisten dem jungen Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn an.

Ihn erwarten nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld und Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.