26-Jähriger schlägt Freundin ins Gesicht

Beamte des Polizeireviers Leutkirch haben am Samstag gegen 0.10 Uhr einen aggressiven 26-Jährigen in der Straße „Oberer Graben“ angetroffen, der scheinbar aus Frust wegen eines Streits mit seiner 18-jährigen Freundin mehrere Glasflaschen auf der Straße zerschlug. Einem erteilten Platzverweis kam er nur widerwillig nach.

Gegen 0.50 Uhr trafen die Beamten den erheblich betrunkenen Mann im Pfefferbergweg an, als er gerade wieder eine Flasche auf den Boden warf und seiner Freundin zwei Schläge ins Gesicht versetzte. Nachdem er die Beamten bemerkte, flüchtete er, wurde aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wehrte er sich dabei massiv und versuchte einem Beamten einen Kopfstoß und Tritte zu verpassen. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten mit diversen Kraftausdrücken. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen. Verletzt wurde niemand.