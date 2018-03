26-jähriger missachtet Vorfahrt

Ein Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 21 Uhr in Leutkirch entstanden. Laut Polizeibericht hatte ein 26-jähriger Autofahrer von der Zeppelinstraße kommend die Kreuzung mit der Memminger Straße geradeaus in Richtung Goethestraße überqueren wollen. Dabei übersah er das Fahrzeug eines stadtauswärts fahrenden 21-jährigen Autofahrers.

Bei der Kollision mit dessen Auto blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt.