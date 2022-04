25-Jähriger schlägt junge Frau im Campingweg in Ellerazhofen

Mehrfach in den Bauch geschlagen haben soll ein 25-Jähriger am Sonntag gegen 4 Uhr einer Bekannten im Campingweg in Ellerazhofen.

Vor dem Eingang des Campingplatzes schlug er die 24-Jährige und bedrohte sie außerdem, heißt es im Bericht der Polizei. Während er davonging, brach die deutlich alkoholisierte junge Frau kurz darauf zusammen und musste sich übergeben. Eine Personengruppe, die auf die 24-Jährige aufmerksam wurde, verständigte einen Rettungsdienst. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 25-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und Bedrohung.