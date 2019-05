25 000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Rund 25 000 Euro Sachschaden und drei beschädigte Autos sind laut Mitteilung der Polizei die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag, 21. Mai, gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße in Leutkirch ereignet hat.

Ein 49-jähriger Opel-Fahrer fuhr, vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit, auf einen vor ihm fahrenden BMW eines 59-Jährgen auf, der langsamer wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf einen davor stehenden Hyundai geschoben. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer, der nicht mehr fahrbereite Opel musste jedoch abgeschleppt werden.