22 000 Euro Schaden durch Unfall

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 22 000 Euro Gesamtsachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf der B 465 an der Anschlussstelle Leutkirch-West ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein 64-jähriger Lastwagenfahrer auf der Bundesstraße von Leutkirch kommend in Richtung Bad Wurzach, bog links an der Anschlussstelle Leutkirch-West auf die Autobahn in Richtung Lindau ab und übersah hierbei eine entgegenkommende 61-jährige Opel-Fahrerin. Trotz eingeleiteter Vollbremsung der Fahrerin konnte diese einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Leicht verletzt wurde die Frau mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.