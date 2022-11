Förderverein übergibt 21.000 Euro an die Albert-Schweitzer-Schule

Die Albert-Schweitzer-Schule in Kißlegg wird regelmäßig vom Förderverein der Schule unterstützt. In diesem Jahr sogar mit rund 21.000 Euro, wie der der Vorsitzende des Vereins, der Leutkircher Robert Stenz, berichtet. Neben ihm würden auch weitere Mitglieder des Vereins aus Leutkirch und der Umgebung kommen.

Die Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Trägerschaft des Landkreises Ravensburg. Das Einzugsgebiet der Schule umfasst laut eigenen Angaben das württembergische Allgäu mit den Städten Bad Wurzach, Isny, Leutkirch und Wangen und die angrenzenden Gemeinden. Insgesamt werden dort rund 100 Schüler unterrichtet.

Hochbeete und Fahrräder

Aufgabe des Fördervereins ist es, so Stenz, Spenden zu generieren, um die Schule bei Dingen zu unterstützen, die sie sich ansonsten nicht leisten könnte. So wurden über den Förderverein in diesem Jahr zahlreiche Gegenstände, wie etwa Ferngläser, eine Obstpresse, Hochbeete, eine Saftpresse, Turnmatten und Bänke, Tretroller, Fahrräder und Gokarts angeschafft, erklärt Stenz. Dazu springe der Förderverein auch ein, wenn beispielsweise Eltern die Kosten für einen Schulausflug nicht alleine tragen können.

Gerade auch angesichts der großen Summe, mit der der Verein die Schule in diesem Jahr unterstützen konnte, sei es wichtig, zu zeigen, was mit den Spenden passiert. Möglich machen diese Unterstützung auch die großen Banken, Firmen und Stiftungen in und um Leutkirch, auf die der Verein gezielt zugeht und die sehr offen reagieren würden, wie Stenz berichtet. Stellvertretender Vorsitzender des Vereins ist Mario Reikowski.