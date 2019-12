2020 wird an einem Tag Ausnahmezustand herrschen

Die Feuerwehr Gebrazhofen mit den Löschgruppen Engerazhofen und Merazhofen hat bei ihrer Jahreshauptversammlung einen neuen Abteilungsausschuss gewählt, verdiente Kameraden befördert und geehrt. Das teilt Rosi Klemm Fachberaterin Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren des Landkreises Ravensburg mit.

Nach einer kurzen Eröffnung durch Abteilungskommandant Ingo Ksobiak wurde die Versammlung von Schriftführer Herbert Geißler mit dem Jahresbericht versorgt. Gespickt mit einigen humorvollen Einlagen habe er Bilanz über das abgelaufene Jahr gezogen. Der viele Schnee zu Beginn des Jahres sorgte demnach bei der Feuerwehr Gebrazhofen für einige Einsätze mit umgestürzten Bäumen durch Windwurf- und Schneebruch. Außerdem erschwerte er die Arbeit beim größten Einsatz der Abteilungen, nämlich einem nächtlichen Wohnhausbrand in Winterazhofen Ende Januar, wo rund 20 Zentimeter Neuschnee die Anfahrt zum Brandobjekt erheblich einschränkten, und auch die damals herrschenden Temperaturen von etwa Minus 17 Grad die Einsatzkräfte ziemlich belastete.

„Superklasse-Einsatz“

Fünf lang gediente Kameraden mussten 2019 zu Grabe getragen werden. In seinem Grußwort bedankte sich Stadtbrandmeister Michael Klotz ausdrücklich für die tolle Zusammenarbeit mit den drei Löschgruppen beim Einsatz in Winterazhofen. Es sei ein „Superklasse-Einsatz“ gewesen. Und nur der professionellen Arbeit aller Einsatzkräfte sei es zu verdanken, dass der Brand, der sich recht schnell bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet hatte, schnell unter Kontrolle war, und angesichts der widrigen Umstände rasch gelöscht werden konnte.

Bei der Wahl eines neuen Abteilungsausschusses, die von Stadtbrandmeister Michael Klotz geleitet und durch seinen Stellvertreter Martin Waizenegger und Ortsvorsteher Siegfried Edelmann unterstützt wurde, wählten die Anwesenden Herbert Geißler, Norbert Göser, Lorenz Häberle, Andreas Roth, Rainer Schädler und Karl-Heinz Schäffeler in ihr neues Amt. Stadtbrandmeister Michael Klotz beförderte Alois Beckers, Paul Beckers, Matthias Ksobiak und Elias Löchle in den Rang des Feuerwehrmannes. Oberfeuerwehrmann wurden Andreas Burger, Christian Miller und Nicolas Schosser, und Rainer Scheerer als auch Julia Roth agieren in Zukunft als Hauptfeuerwehrmann/-frau.

Bandschnallen für Mitglieder

Die Bandschnalle in Silber der Stadt Leutkirch wurde Herbert Geißler und Lorenz Häberle verliehen. Beide sind seit über 40 Jahren im Dienste der Feuerwehr tätig und haben in ihrer Dienstzeit erheblich zum Aufbau und Fortbestehen der Löschgruppe Engerazhofen beigetragen. Sie haben sich in verschiedenen Bereichen der Feuerwehr Gebrazhofen engagiert und sind beide noch immer aktiv im Feuerwehrchor.

Mit der Bandschnalle in Gold der Stadt Leutkirch wurde Josef Schäffeler geehrt. Das Ehrenmitglied der Löschgruppe Engerazhofen ist seit 61 Jahren für die Feuerwehr aktiv. Ein sei ein außergewöhnliches Engagement, das seinesgleichen sucht, heißt es. Von 1975 bis 1983 Leiter der Löschgruppe Engerazhofen sei er treibende Kraft beim Aufbau des ersten Gerätehauses und der Beschaffung des ersten Löschfahrzeuges für Engerazhofen vor mehr als 30 Jahren gewesen. Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst habe er lange hinter sich gelassen. Auch mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Silber sei er schon ausgezeichnet worden.

Diese Auszeichnung wird nur verliehen „für hervorragende Leistungen im Feuerwehrwesen“. Eine seiner großen Lieben ist und bleibt die Musik. So gründete Josef Schäffeler im Jahr 2003 den Feuerwehrchor Leutkirch-Gebrazhofen, den er bis heute leitet. Auch im Kreisfeuerwehrchor war er jahrzehntelang aktiv dabei und ist dort bis zum heutigen Tag noch als Dirigent tätig. Er übergab die Dirigentschaft des Feuerwehrchors Leutkirch-Gebrazhofen an Rita Buchner. Sie ist ein weiteres Gründungsmitglied und begleitet den Chor musikalisch seit dem ersten Tag.

Ehrenmitglied Lothar Banhardt

Ortsvorsteher Siegfried Edelmann nahm im Anschluss noch eine weitere Ehrung vor: Lothar Banhardt, der zum Jahresende altersbedingt aus dem aktiven Dienst ausscheiden muss, wurde zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Gebrazhofen ernannt. Seit 44 Jahren ist er Mitglied der Abteilung Gebrazhofen, seit 1984 gehörte er der Fahnenabordnung der FW Gebrazhofen an, zehn Jahre lang war er Fähnrich und führte mit der Fahne die Feuerwehr Gebrazhofen praktisch bei allen Feuerwehr-Festlichkeiten an.

Zum Abschluss gab Kommandant Ingo Ksobiak noch den Ausblick auf 2020 bekannt, der zu einem großen Teil im Zeichen der Feierlichkeiten zum Jubiläum „Einhundertfünfzig plus Eins“ stehen soll. Zu diesem Jubiläum wird in Gebrazhofen laut Mitteilung Ende Juni einen Tag lang Ausnahmezustand herrschen, wenn Hunderte von Feuerwehrleuten des gesamten Landkreises Ravensburg hier ihr Leistungsabzeichen absolvieren.