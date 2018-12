20 000 Euro Schaden bei Unfall

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 20 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 17 Uhr an der Einmündung L 319 / L 318 ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 45-jährige Frau mit ihrem Ford die L 319 von Herlazhofen in Richtung Haselburg. An der Einmündung zur L 318 bemerkte sie wohl zu spät, dass die vor ihr fahrende 50-Jährige ihren Kia angehalten hatte und fuhr auf deren Auto auf. Mit dem Rettungswagen wurde die 45-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, ihr Auto musste abgeschleppt werden.