200 Busse und 20.000 Besucher pro Jahr

Auf Einladung der Handwerkskammer Ulm haben Landrat Harald Sievers und Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle am Mittwochnachmittag die Glasmanufaktur von Stefan Michaelis in Schmidsfelden besucht. Kammerpräsident Joachim Krimmer sprach bei der Betriebsbesichtigung unter anderem die Bedeutung des Handwerks für den Landkreis an, Michaelis die Glasfaserversorgung im Ort.

Anfang März ist es ruhig im historischen Glasmacherdorf, direkt an der Grenze zu Bayern. Auf der Wiese hinter der Manufaktur liegt noch eine geschlossene Schneedecke. Die Saison beginnt erst in gut drei Wochen. Zwischen April und Oktober geht es dann rund – etwa 200 Ausflugsbusse steuern das Dorf jedes Jahr an, erklärt Michaelis. Insgesamt kommen jährlich bis zu 20 000 Besucher. Mit zusätzlichen Besuchern aus dem nahen Ferienpark könnte diese Zahl noch steigen.

Der Schmelzofen, der jetzt noch kalt ist, läuft dann acht Monate durch. Das sorgt für einen hohen Energieverbrauch. Gedeckt wird dieser tagsüber unter anderem durch die eigene Photovoltaik-Anlage der Glashütte. Sievers, Henle, Krimmer und Rudolf Dentler von der Heimatpflege – die in der Glashütte ein Museum eingerichtet hat – hören aufmerksam zu, als ihnen Michaelis bei der Betriebsbesichtigung erklärt, wie der Ofen funktioniert.

Auch, als er Sievers am Beispiel eines Honigweckens beim Frühstück erklärt, auf was es beim Glasmachen ankommt. Nämlich nicht auf das Blasen, das bei Bildern zu diesem Kunsthandwerk oft im Vordergrund stehe. Die Drehtechnik sei entscheidend, damit einem das Material nicht wegfließt. „Wer am Frühstückstisch mit der Messerspitze am meisten vom flüssigen Honig auf seinen Wecken bekommt, der würde sich gut als Glasmacher eignen“, so Michaelis.

Entscheidend bei der Herstellung sei auch, dass man das richtige Material verwendet. Glasscherben von Industrieglas seien nur bedingt geeignet. Zum Einschmelzen werden in der Glashütte deswegen entsprechende hochwertigere Scherben zum Einschmelzen genutzt, erklärt Michaelis.

In der Glashütte arbeiten während der Saison vier Glasmacher sowie weitere Mitarbeiter. Allerdings nur während der Saison. Dass sie trotz der viermonatigen Zwangspause bei ihm arbeiten, rechnet er ihnen hoch an. Die niedrigen Temperaturen im Winter würden zu hohen Energiekosten führen. Bei den wenigen Besuchern wäre das laut Stefan Michaelis wirtschaftlich nicht machbar.

Die Besucher, die im Frühjahr, Sommer und Herbst in das historische Glasmacherdorf kommen, sind mit Abstand die Hauptkunden für die Handwerkskunst der Glashütte. 90 Prozent der dort hergestellten Produkte, etwa Gläser oder Glaskugeln, werden direkt im eigenen Ladengeschäft verkauft, sagt Michaelis. Da die Glashütte die einzige im Umkreis von mehreren hundert Kilometern sei, erstrecke sich das touristische Potenzial von der Ostschweiz bis zur Schwäbischen Alb.

Zu den Auftragsarbeiten der Manufaktur, die die anderen zehn Prozent ausmachen, gehört unter anderem auch der Glasblock mit Stadtwappen, den die mit dem Leutkircher Bürgerpreis Geehrten erhalten. Durch die Gussfalten ist jeder Block ein Unikat. Wie jedes Produkt der Manufaktur, so Michaelis.

Problem Glasfaserversorgung

Wenn es darum geht, was ihm als Handwerker vor Ort unter den Nägeln brennt, nennt Michaelis, der auch Ortsvorsteher von Winterstetten ist, die aus seiner Sicht mangelhafte Glasfaserversorgung Schmidsfeldens. Inzwischen könne sogar kein neues Telefon mehr angeschlossen werden. Ein Betrieb in seiner Nachbarschaft mit zwölf Mitarbeitern habe deswegen nur ein Telefon, erzählt er. Bis die nötigen Leitungen verlegt werden, könnte es laut Henle 2021 werden: Man versuche, den entsprechenden Ausbau im Haushaltsplan für 2020 unterzubringen, sollte dies nicht klappen, wäre er 2021 dran. Generell weist Henle bei diesem Themenkomplex darauf hin, dass die Kommune dafür eigentlich gar nicht zuständig sei. Man springe nur ein, weil es die Privatwirtschaft nicht macht. Eine Pflicht dazu habe man nicht.

Das gelte auch für den Mobilfunk. Auch hier sei die Versorgung in Schmidsfelden alles andere als optimal, so Michaelis. Problematisch für Schmidsfelden generell sei außerdem, dass es für die geschlossene Gastronomie im Ort noch immer keinen neuen Pächter gebe. „Das wäre für uns sehr wichtig.“

Ein Problem, das sowohl Michaelis als auch Krimmer ansprechen, ist die aus ihrer Sicht zu geringe Wertschätzung des Handwerks. Es gebe Besucher, die angesichts eines Preises von 14 Euro für ein Glas monieren, dass sie dafür bei Ikea sechs Gläser bekommen würden, erzählt Michaelis.

Fehlende Wertschätzung für die Handwerksarbeit, die es laut Krimmer zum Beispiel auch gibt, wenn es um Brötchen vom Handwerksbäcker geht. Generell komme das Handwerk im Vergleich zur Industrie oft zu schlecht weg – trotz 25 000 Arbeitsplätzen und drei Milliarden Euro Umsatz im Landkreis Ravensburg.