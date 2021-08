200 Besucher beim Leutkircher Sommernachtstraum mit Murat Parlak

Die 200 Gäste auf dem Leutkircher Gänsbühl haben „ihren“ Murat Parlak am Donnerstagabend schon erwartet. Christian Skrodzki begrüßte einen guten alten Freund der Leutkircher Musikfreunde. Sommernachtstraum heißt es im Programm des Altstadt-Sommerfestivals. Und es ist ein traumhaft schöner Abend geworden.

Zarte Akkorde aus dem wertvollen Flügel von Musikhaus Förg entführen in die nun angesungenen „lucky days“. Und dann das berührend gesungene „Halleluja“ von Leonard Cohen. Diese Andacht würde sich ein Pfarrer in einer vollen Kirche wünschen. Sofort kommt die Überleitung zu „Hänschen klein“ mit voluminöser Improvisation. Schon 17 Mal ist der Kemptener Murat Parlak nach Leutkirch gekommen. „Pritty crowd of Leutkirch, all give me a smile“, singt er.

Tosender Applaus

Ohne die mehr als zwei Dutzend Sponsoren gebe es das ganze Programm des Also-Festivals nicht. „Kein Sandplatz, kein Kindertag und so ein wertvolles Instrument auf der Bühne“ sagt Christian Skrodzki. Genauso wichtig für den Veranstaltungserfolg sind die 24 ehrenamtlichen Helfer, allen voran Tezer Leblebici. Auch sie, alle im gelben T-Shirt gut zu erkennen, bekommen einen tosenden Applaus. Den gibt es auch für den Gastauftritt von Hanna Bühler für ihren fetzigen Ragtime.

„Habt ihr die Stimmen geölt?“

„Nicht alles was im Fernsehen läuft ist gut, und nicht alles Gute ist im Fernsehen“ sagt Murat Parlak. Für ihn ist es – wie er sagt – „eine Katharsis“, für Leutkircher zu spielen. Darauf singt er auch gleich „It’s wonderful, it`s a miracle“. Er weiß auch von einem Leutkircher Chor, den fordert er jetzt ein: „Habt ihr die Stimmen geölt?“ Jetzt kommen 200 Kehlen in Einsatz. Sie singen begeistert den Refrain mit von „Hey Jude, don´let me down, remember, let it in your heart.“ Jetzt alle: „La la la...“ Und der Flügel gibt her was in ihm steckt.

„Geile Stimmung“

„Leute, so gehört´s sich, ist ja eine geile Stimmung hier in Leutkirch!“ Am liebsten würde Murat Parlak allen die Hand schütteln, wenn er könnte. Der Auftritt am nächsten Tag in Dresden wartet schon. Einen schönen Schluss hat er parat mit Frank Sinatra´s „I did it my way!“ Er darf noch nicht aufhören. Eine Reihe von seinen eigenen Songs spielt er an, jeder wird vom Publikum begrüßt und begeistert aufgenommen. Murat Parlak hat es wirklich gebracht an diesem schönen Altstadt-Sommerabend.