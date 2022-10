20 Jahre Jugendkapelle Leutkirch-Achtal

Was 2002 mit jungen Musikern aus fünf Dörfern begonnen hat, sei heute eine Jugendkapelle samt Vororchester mit fast 80 Kindern und Jugendlichen, die mit Herzblut und Eifer gerne in einer eigenen Kapelle spielen. So zumindest beschreibt sich die Jugendkapelle Leutkirch-Achtal in einer Pressemitteilung selbst. Zum 20-jährigen Bestehen findet am Samstag, 29. Oktober, um 19 Uhr ein Jubiläumskonzert im Feuerwehrhaus Unterzeil statt. Das Konzert dauert gut anderthalb Stunden, für Bewirtung sei gesorgt. Vorsitzende der JK ist seit vier Jahren Katharina Weitgasser.

Die Mutterkapellen sind Diepoldshofen, Heggelbach, Reichenhofen, Schloß Zeil und Willerazhofen, deren Vereinsjugend sich in der Jugendkapelle Leutkirch-Achtal ausbilden lässt. Wenn es genügend Jüngere zwischen sieben und elf Jahren sind, gibt es auch ein kleineres Vororchester. Dies ist 2022 der Fall, und daher spielt beim Jubiläumskonzert zuerst das Vororchester unter den Dirigenten Ramona Schöllhorn und Michael Gaile.

Mathias Miller leitet die Jugendkapelle seit drei Jahren, und hat sie durch die Durststrecke der letzten 2 Jahre geführt. Die meisten der jungen Musiker seien mit Freude dabei. Sie kommen nicht, weil sie geschickt werden, sondern weil ihre Freunde, Schulkameraden oder Bekannten hier mitspielen und sie mal in die Fußstapfen der „Großen“ treten möchten. Denn von vielen seien die Eltern, Verwandten oder Geschwister schon in einer der Mutterkapellen und motivierten den Nachwuchs. Mathias Miller verstehe sich gut mit der Jugend, heißt es, sei er doch einer, der ebenso in der JK gelernt und jahrelang gespielt habe. Als Unterzeiler spielte er viele Jahre bei der MK Schloß Zeil, als Dirigent hat er vor zwei Jahren die MK Beuren übernommen. Daher gibt er den Dirigentenstab der JK bald ab, und spätestens ab Januar 2023 sollte sich ein Nachfolger finden, der diese Jugendarbeit in die Hände nimmt.

„Bevor Kinder ins Vororchester kommen, haben sie meistens schon zwei Jahre Einzelunterricht hinter sich“, erläutert Miller und weiter: „Im Vororchester spielen Jungmusiker erstmals zusammen, treffen auf andere Instrumentengruppen (Register) und man musiziert gemeinsam. Die jungen Musiker lernen Rücksicht aufeinander zu nehmen, von den feinen Tönen der Flöte bis zum kräftigen Klang aus der Tuba. Sie lernen, die Bewegungen, Gesten und Mimik eines Dirigenten zu deuten. Wie zähle ich richtig? Wie funktionieren bestimmte Rhythmen?“

Die Jugendkapelle Leutkirch-Achtal ist eine feste Institution in der regionalen Blasmusikszene. Es werden traditionelle Konzerte veranstaltet, wie das Weihnachtskonzert in der Kirche Schloß Zeil, das schon JK-Dirigenten wie Thomas Wolf, Luis Lau, Anja Scheftschick präsentiert haben. Seit vielen Jahren messen sich die Jugendlichen bei Wettbewerben, organisieren Veranstaltungen mit, und auch bei der Leutkircher Standkonzertreihe ist die JK nicht wegzudenken.

Zum Jubiläumskonzert 20 Jahre laden sie herzlich ein. Zuerst spielt das Vororchester mit den Jüngsten zwei Stücke, dann betritt die JK die Bühne. Dirigent Miller hat Titel ausgewählt, wie The Day after Tomorrow, afrikanische Inspirationen, einen Mitternachts-Blues, der lange vor Mitternacht gehört werden kann. Florian Buffler wird hierbei an der Trompete als Solist zu hören sein.