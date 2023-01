Ohne Führerschein war ein Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Leutkirch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bahnhofstraße gestoppt haben. Zunächst gab der 20-Jährige laut Polizeibericht an, dass er einen Führerschein besitze, die weiteren Abklärungen der Polizisten belegten jedoch das Gegenteil. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige, seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.