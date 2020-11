19-Jähriger Dieb in Leutkirch wird erwischt

Zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft ist es am Mittwoch gegen 13 Uhr in den Leutkircher Bahnhofsarkaden gekommen. Laut Polizei wurde ein 19-Jähriger von einem Zeugen beobachtet, wie er Lebensmittel im Gesamtwert von knapp zehn Euro in seinen mitgeführten Rucksack einsteckte. An der Kasse bezahlte der junge Mann lediglich zwei Waren. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.