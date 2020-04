19-Jähriger versteckt Drogen in Unterhose

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch hat am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr einen 17-Jährigen in der Straße „Am Schleifrad“ kontrolliert. Der Jugendliche gab laut Bericht an, auf einen Bekannten zu warten. Dieser versuchte, als er seinen Freund in der Polizeikontrolle sah, unerkannt zu verschwinden. Er wurde jedoch von den Beamten entdeckt, eingeholt und ebenfalls überprüft.

Hierbei wurde bei dem 19-Jährigen im Rahmen der Durchsuchung eine Dose mit Cannabis und mutmaßlich unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Tabletten entdeckt, die in der Unterhose versteckt war. Der junge Mann wird nun entsprechend angezeigt, die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.