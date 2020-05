19-Jähriger randaliert nach Drogenkonsum

Gegen einen 19-jährigen Mann hat die Polizei am Montag kurz nach 18 Uhr in Leutkirch einschreiten müssen. Dieser hatte in der elterlichen Wohnung randaliert und mit Gegenständen um sich geworfen. Vorausgegangen war nach Polizeiangaben eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 19-Jährigen und dessen Vater. Bei Eintreffen der Polizeibeamten übergaben die Eltern an diese einen Karton mit verschiedenen Betäubungsmitteln, der sich zuvor im Besitz des jungen Mannes befunden hatte. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung wurden verschiedene Waffen gefunden und beschlagnahmt. Der Rettungsdienst konnte den jungen Mann soweit beruhigen, dass er anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Entsprechende Strafanzeigen folgen.