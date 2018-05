1800 Reiter, 17 Prüfungen

Ein über fünf Tage andauerndes Springturnier mit 17 Prüfungen hat der Reit- und Fahrverein Leutkirch-Diepoldshofen veranstaltet.Etwa 1800 Reiter waren am Start. Zwölf Schleifen gingen an vereinseigene Teilnehmer.

Die Prüfungen über eine über elf Quadratmeter große Leinwand übertragen, ein Sprecher kommentierte die Ritte. Neu war, dass auch an den abgelegeneren Stellen, wie etwa in der Reithalle, Bildschirme aufgestellt waren, auf denen übertragen wurde, wie die Reiter den Parcours meistern. Ein Lohn für diese Arbeit war die hohe Zahl an Nennungen, wegen der das Turnier auch außerplanmäßig bereits einen Tag früher gestartet wurde.

Angeboten wurden für die Reiter Prüfungen in vielen verschiedenen Schwierigkeitsklassen, von einer Prüfung der Klasse A* bis hin zu einem S* mit Stechen konnten die Pferde mit ihren Reitern zeigen, was sie können. Zum wiederholten Mal wurden in Herbrazhofen die Prüfung zum Jugendförderpreis durchgeführt. Dafür reisten Reiter aus dem ganzen süddeutschen Raum an. Für sich entscheiden konnte diesen Preis Lea-Sophia Gut (RV Sulmingen) mit Quiet Passion, sie schaffte von allen U25-Teilnehmern den anspruchsvollen S-Parcours am schnellsten.

Punktespringprüfung Klasse A*: Abteilung 1: 1. Carina Schmeier (RSC Rupertshof) mit Franklin, 2. Jenny Stegmaier (PSV Leutkirch-Haid) mit Nillo, 3. Lara Allgaier (RC Bergatreute) mit Indian Summer, 5. Peter Meschenmoser (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Clausewitz, 9. Chiara Mazza (RFV Isny-Rohrdorf) mit Curico; Abteilung 2: 1. Lars Franke (RFV Oberschwaben) mit Fiona, 2. Katharina Bock (RFZV Babenhausen) mit Contino, 3. Rudolf Horn (PSV Leutkirch-Haid) mit Quando; Abteilung 3: 1. Silke Wiedenhofer (RVgg Biberach) mit Angelina, 2. Silvia Herberg (RFV Isny-Rohrdorf) mit Quinara, 3. Carmen Hötzel (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Whisper.

Punktespringprüfung Klasse L: Abteilung 1: 1. Lisa Seidel (RFV Bad Schussenried) mit Cartino, 2. Stefanie Seidel (RFV Bad Schussenried) mit Lambada, 3. Annika Bucher (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Chad; Abteilung 2: 1. Julia Maier (SVG Langerringen Abt. Reiten) mit Oboe Incipit, 2. Nadine Keller (RFV Schwendi) mit Lucky Round, 3. Luca Victoria Golombek (RSZ Illertissen) mit Lennard; Abteilung 3: 1. Maike Hertwig (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Careful, 2. Anja Hienzsch (RV Reute) mit Ladalco, 3. David Kuon (RFV Ingoldingen) mit Puertofina; Abteilung 4: 1. Josef Dilse (RVgg Biberach) mit Caribien, 2. Bernd Rösch (RFV Bad Wurzach) mit Comet, 3.Tobias Mayer (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Quintana.

Springprüfung Klasse M*: Abteilung 1: 1. Christoph Scalia (RFV Altusried) mit Covergirl, 2. Sophia Hierlemann (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Action, 3. Jürgen Hartmann (RFV Ingoldingen) mit Capricornia; Abteilung 2: 1. Janine Maier (RV Hofgut Mahlspüren) mit Cayenne Blue, 2. Emma Rock (RFV Altusried) mit Olympia, 3. Emma Rock (RFV Altusried e.V.) mit Horse Gym’s Joyfull.

Springprüfung Klasse M**: Abteilung 1: 1. Konstantin Eduard van Damme (Reitsportzentrum am Bussenberg) mit Flash, 2. Stefanie Paul (RFV Altusried) mit Horse Gym’s Cool Running, 3. Jochen Fimpel (RFV Kißlegg) mit Pivot des coeurs; Abteilung 2: 1. Stefanie Görlich (RFV Bad Wörishofen) mit Cajenne, 2. Alexandra Paul (RFV Altusried) mit Albert Zweistein, 3. Monika Niederländer (RV Bohlingen) mit Kronprinz vom Schlösslihof.

Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L: Abteilung 1: 1. Joana Waibel (RC Rißegg) mit Caretani, 2. Jorge Oliveira E Carmo (RFV Bad Wurzach) mit Mercedes Girl, 3. Alina Hertwig (RC Meckenbeuren-Madenreute) mit Sugar Pure, 7. Selina Sinnstein (RFV Hauerz) mit Candelly; Abteilung 2: 1. Sven Sieger (RFV Zollenreute) mit Lavarina, 2. Stefanie Paul (RFV Altusried) mit Horse Gym’s Cool Girl, 3. Stefanie Paul (RFV Altusried).

Punktespringprüfung Klasse L: Abteilung 1: 1. Tobias Mayer (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Quintana, 2. Heribert Lerch (RFV Ingoldingen) mit Giovanni, 3. Julia Maier (SVG Langerringen Abt. Reiten) mit Oboe Incipit, 11. Stephanie König (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Chelsea of Bill; Abteilung 2: 1. Stefanie Seidel (RFV Bad Schussenried) mit Lambada, 2. Hans-Günther Gack (RFV Bad Schussenried) mit Cindy, 3. Bernd Rösch (RFV Bad Wurzach) mit Comet, 5. Antonia Rinninger (RFV Isny-Rohrdorf) mit Christiano; Abteilung 3: 1. Alexander Wahl (RFV Oberschwaben) mit Quintas, 2. Alexander Wahl (RFV Oberschwaben) mit Fee, 3. Corinna Hintz (RFV Lindenberg).

Punktespringprüfung Klasse S*: 1. Sven Sieger (RFV Zollenreute) mit Charlton, 2. Alexander von Ungern-Sternberg (RG Neuravensburg) mit Quintus, 3. Benjamin Kuhn (PS-Team Bubenhofertal) mit Atomic Sun, 16. Gesa Gleinser (RFV Leutkirch-Diepoldshofen), 20. Simon Strasser (RFV Hauerz).

Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse M*: Abteilung 1: 1. Valentin Mainier (RFV Weiler) mit Diacalanda, 2. Ralf Köberle (PSV Aulendorf) mit Cantara, 3. Stefanie Pape (RSG Ostalb) mit Crash; Abteilung 2: 1. Jürgen Engenhart (RFV Weiler) mit New Quidam’s Hope, 2. Stefanie Paul (RFV Altusried) mit Horse Gym’s Cascarda, 3. Stefanie Paul (RFV Altusried) mit FBW Claus K von Clearway; Abteilung 3: 1. Benjamin Kuhn (PS-Team Bubenhofertal) mit Cat Choupette, 2. Sven Sieger (RFV Zollenreute) mit Cantus, 3. Sven Sieger (RFV Zollenreute) mit Caretina, 4. Simon Strasser (RFV Hauerz) mit Cassina.

Springpferdeprüfung Klasse A** - Kleine Tour: Abteilung 1: 1. Hartwig Bendel (RFV Bad Schussenried) mit SMA Murcielago, 2. Jennifer Schmid mit Caira, 3. Sven Sieger (RFV Zollenreute) mit Daisy; Abteilung 2: 1. Michael Füß (RSG Öpfingen) mit Untouchable, 2. Natalie Steinhauser (Reitsportzentrum am Bussenberg) mit Ispah Bau Landra, 3. Joana Waibel (RC Rißegg) mit Checkpoint; Springpferdeprüfung Klasse L: Abteilung 1: 1. Hartwig Bendel (RFV Bad Schussenried) mit Evita, 2. Patrik Majher (RSG Riedwiese Fischbach) mit Little Lady, 3. Jennifer Schmid mit Caira; Abteilung 2: 1. Lara Geiselmann (RFV Illertissen) mit Sri Lanka, 2. Joana Waibel (RC Rißegg) mit Call me crazy, 3. Klaus Schorer (RSZ Illertissen).

Springpferdeprüfung Klasse L - Große Tour: 1. Jorge Oliveira E Carmo (RFV Bad Wurzach) mit Major one, 2. Hartwig Bendel (RFV Bad Schussenried) mit SMA Shakira, 3. Stefanie Paul (RFV Altusried) mit ASG Cleo.

Springpferdeprüfung Klasse M* - Große Tour: 1. Jorge Oliveira E Carmo (RFV Bad Wurzach) mit Major one, 2. Alina Hertwig (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Sugar Pure, 3. Sonja Oesterle (PSG Schweizer Hof) mit Captain Codiak.

Springprüfung Klasse A**: Abteilung 1: 1. Achim Madlener (PSV Leutkirch-Haid) mit Zatina, 2. Rudolf Horn (PSV Leutkirch-Haid) mit Quando, 3. Dr. Kathrin Kutter (RV Pfaffenhausen) mit Escara; Abteilung 2: 1. Simone Waizenegger (RFV Hauerz) mit Cacau, 2. Anette Huber (RFV Bad Wurzach) mit Grazia, 3. Jenny Stegmaier (PSV Leutkirch-Haid) mit Nillo; Abteilung 3: 1. Robert Hehn (PSV Leutkirch-Haid) mit Apart, 2. Katharina Bock (RFZV Babenhausen) mit Contino, 3. Selina Traut (RFV Wangen 1925) mit Jacary.

Springprüfung Klasse L: 1. Chiara Jenni mit Heideblümchen, 2. Anja Hienzsch (RV Reute) mit Ladalco, 3. Evelyn Bereuter mit Scarlett.

Punktespringprüfung Klasse M*: Abteilung 1: 1. Stefanie Paul (RFV Altusried) mit Horse Gym’s Cascarda, 2. Emma Rock (RFV Altusried) mit Horse Gym’s Joyfull, 3. Christoph Scalia (RFV Altusried) mit Covergirl; Abteilung 2: 1. Alina Hertwig (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Lucky, 2. Alexandra Paul (RFV Altusried) mit Albert Zweistein, 3. Sven Sieger (RFV Zollenreute) mit Cantus.

Springprüfung Klasse S* (Jugend-Förderpreis U25): 1. Lea-Sophia Gut (RV Sulmingen) mit Quiet Passion, 2. Anika Ott (RFV Fronhofen) mit Quattro’s Donna, 3. Alina Hertwig (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Decimo v.d. Lange Vos.

Springprüfung Klasse S m. St.*: 1. Stefanie Görlich (RFV Bad Wörishofen) mit Cajenna, 2. Ramona Kunze (RC Langenau) mit Denver, 3. Stefanie Görlich (RFV Bad Wörishofen) mit Lancertos Jacky Cola.