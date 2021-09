18-Jähriger ist mit Drogen im Auto auf der A 96 bei Leutkirch unterwegs

Verschiedene Arten an Rauschgift haben Polizeibeamte der Verkehrspolizei bei der Kontrolle eines Fahrzeugs auf der A 96 auf Höhe der Anschlussstelle Leutkirch-Süd entdeckt. Der 18-jährige Fahrer eines Audis mit österreichischer Zulassung war in Richtung München unterwegs, als die Beamten ihn anhielten. Da auch er deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Kleinmengen Rauschgift, die in seinem Wagen gefunden wurden, beschlagnahmten die Polizisten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, heißt es im Bericht der Polizei. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde bei dem 18-Jährigen außerdem eine Sicherheitsleistung erhoben.