18-Jähriger flüchtet und fährt gegen einen Baum

Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg hatten am Freitag gegen 22.30 Uhr im Ebnatweg in Friesenhofen einen Renault Twingo kontrollieren wollen. Der 18-jährige Fahrer flüchtete jedoch vor der Kontrolle und prallte kurz darauf in einer Kurve gegen einen Baum.

Wie die Polizei mitteilt, wurden er und ein Mitfahrer dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1000 Euro. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.