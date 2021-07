18-Jähriger fährt ungebremst auf Mann zu

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss der 18-jährige Fahrer eines weißen BMW, der am Donnerstag kurz nach 15 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen ist. Zunächst überholte der Fahrer laut Polizeibericht in der Steinbeisstraße ein Auto mit Anhänger und einen Transporter mit Anhänger. An der Kreuzung mit der Grüntenstraße kam ihm noch während des Überholvorgangs eine bislang unbekannte Radfahrerin entgegen, die stark bremsen musste. Auch der Fahrer des Transporters musste abbremsen, um dem 18-Jährigen das Einscheren zu ermöglichen. Dabei schnitt dieser mit seinem BMW den Transporter, zu einer Berührung kam es jedoch nicht.

Der 35 Jahre alte Fahrer des Autogespanns folgte dem 18-Jährigen nach diesem Vorfall, um ihn zur Rede zu stellen. In der Bischof-Sproll-Straße stellte er sein Fahrzeug ab und positionierte sich neben seinem Wagen. Der 18-Jährige kam indes aus einer Einfahrt und fuhr auf den 35-Jährigen zu. Dieser musste sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Den jungen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Zeugen beider Vorfälle, insbesondere die Radfahrerin und den Fahrer des Transporters, sich unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.