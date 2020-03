18-Jähriger schlägt Gleichaltrigen vor Diskothek ins Gesicht

Aus bislang nicht geklärter Ursache sind am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in einer Diskothek in Ellerazhofen zwei 18-Jährige in Streit geraten. Das teilt die Polizei mit. Nachdem beide vom Sicherheitsdienst aus der Gaststätte verwiesen worden waren, schlug einer der beiden dem anderen im Eingangsbereich mit der Faust ins Gesicht. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.