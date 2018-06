18-Jähriger nach Überholmanöver angezeigt

Einen gefährlichen Überholvorgang haben Polizisten am Montag gegen 19.45 Uhr auf der Bundesstraße 465 beobachtet. Auf der Strecke in Richtung Leutkirch sahen sie laut Polizeibericht einen Auto-Fahrer, der in einer langgezogenen, unübersichtlichen Linkskurve einen Pkw sowie einen Lkw-Abschleppwagen überholte und nur knapp vor einem entgegenkommenden Fahrzeug einscherte.

Der 18-jährige Fahrer wird nun angezeigt. Zudem bittet die Polizei den entgegengekommenen Fahrer, sich bei der Polizei in Leutkirch, Telefon 07561/84880, zu melden.