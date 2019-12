18-Jähriger fährt betrunken

Deutlich alkoholisiert ist ein 18-jähriger Fahrer eines Fiat Punto gewesen, der am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 3.30 Uhr auf der Herlazhofer Straße in Richtung Herlazhofen fuhr. Wie die Polizei mitteilt, wurde er wegen eines defekten Lichtes an seinem Pkw von Polizisten angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anschließend wurde dem jungen Mann im Krankenhaus Blut abgenommen. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass die Untersuchung der Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille ergeben werde.