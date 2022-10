160 Jahre Musikkapelle Schloß Zeil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Feierlichkeiten zum 160jährigen Bestehen der Musikkapelle Schloß Zeil neigt sich dem Ende zu, aber kein Ende ohne großes Finale. Zur Erinnerung: Die Pandemie hat unser Vorhaben, ein großes Musikfest abzuhalten, ausgebremst. Das Zeiler Triple startete mit dem Maifest und ging mit dem Flugplatzfest Ende Juli in die zweite Runde. Dort konnten wir bereits mit vier Blasmusikbands und den AKbello’s mit unterschiedlichen Stilen unsere Gäste unterhalten. Mit DJ Chrissi wurde dann bis spät in die Nacht gefeiert.

Am nächsten Tag, nach dem Gottesdienst in der Flugplatzhalle, spielte die Musikkapelle Aichstetten zum Frühschoppen auf. Am Nachmittag wurden die zahlreichen Gäste durch die Jugendkapelle Leutkirch Achtal und anschließend durch eine kleine Besetzung der Musikkapelle Schloß Zeil unterhalten. Unsere kleinen Gäste hatten ihren Spaß beim Kinderschminken und bei der Spritzwand der Jugendfeuerwehr. Besonders die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto begeisterten viele kleine (und auch große) Gäste.

Das Finale unseres Triple wird nun das Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Eggmannsried sein. Am 22. Oktober wird im Feuerwehrhaus in Unterzeil ab 20 Uhr gezeigt, was in den letzten Wochen geprobt wurde. Die Dirigenten Bernd Butscher und Markus Kieble haben aus verschiedenen Musikrichtungen ein abwechslungsreiches Programm erstellt und sorgen für einen unterhaltsamen Konzertabend. Auf ein zahlreiches Kommen freuen sich die beiden Musikkapellen schon jetzt.

Wer noch mehr wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Homepage auf www.mk-schlosszeil.de, über Facebook oder bei Instragram.