160 Jahre Musikkapelle Schloß Zeil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

…gerne hätte die Musikkapelle Schloß Zeil ihr 160-jähriges Bestehen 2022 mit einem großen Musikfest gefeiert. Aufgrund der Pandemie wurde dieses Vorhaben jedoch zurückgestellt. Gar nicht feiern, das war jedoch keine Option für uns Musikanten. So entstand die Idee, dieses runde Jubiläum mit mehreren kleineren Veranstaltungen gebührend zu feiern. Das Zeiler Triple mit Maifest, Flugplatzfest (23. bis 24. Juli) und Gemeinschaftskonzert (22. Oktober) waren geboren.

Nach über zweijähriger, auftrittsloser Zeit, konnten wir am 14. Mai den ersten Teil des Zeiler Triple veranstalten. Mit traditioneller und moderner Blasmusik unterhielten wir unsere Gäste bestens. Die große Freude, endlich wieder einen Auftritt spielen zu können, stand jedem Musikanten ins Gesicht geschrieben.

Nun veranstalten wir mit dem Flugplatzfest am Verkehrslandeplatz in Unterzeil vom 23. bis 24. Juli das Zeiler Triple Teil 2. Bei einem bunten Programm am Samstagabend unterhalten vier Blasmusik- und eine Gesangsgruppe mit unterschiedlichen Stilen unsere Gäste. Danach klingt der Abend mit einem DJ vergnüglich aus.

Der Festsonntag beginnt mit einem Gottesdienst in der Flugplatzhalle. Danach spielen die Musikkapelle Aichstetten, die Jugendkapelle Leutkirch-Achtal und eine kleine Besetzung der MK Schloß Zeil zur Unterhaltung. Für unsere kleinen Gäste haben wir ein entsprechendes Kinderprogramm mit Kinderschminken, Jugendfeuerwehr mit Spritzwand und Rundfahrten zusammengestellt. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.

Das Finale unseres Triple wird das Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Eggmannsried am 22. Oktober im Feuerwehrhaus in Unterzeil sein.

Wir freuen uns sehr, dass wir nach zwei Jahren wieder mehrere Veranstaltungen durchführen können und laden dazu herzlich ein. Wer noch mehr wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Homepage auf www.mk-schlosszeil.de, über Facebook oder bei Instragram.