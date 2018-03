150 Schüler knobeln und rechnen um die Wette

Der dritte Donnerstag im März steht am Hans-Multscher-Gymnasium (HMG) seit 2000 im Zeichen der Mathematik. Denn an diesem Tag findet traditionell der Känguru-Mathematikwettbewerb statt. In mehr als 10 000 Schulen in Deutschland wird geknobelt, probiert, gerechnet, gezeichnet und überlegt. Bei Deutschlands teilnehmerstärkstem Schülerwettbewerb sind am HMG mehr als 150 Teilnehmer gestartet, viele davon Grundschüler der Klassen 3 und 4.

Ziel des Känguru-Wettbewerbs ist es nach Angaben des Gymnasiums, die mathematische Bildung an den Schulen zu unterstützen und für eine positive Wahrnehmung der Mathematik in der Gesellschaft zu werben. Gemeinsam mit vielen engagierten Lehrern will dieser Wettbewerb Lust auf Mathematik machen. Das scheint gelungen zu sein, wenn man in die müden, aber strahlenden Gesichter nach Ende des Wettbewerbs schaue, heißt es.

Für manche der vielfältigen Aufgaben genügte bereits etwas Vorstellungsvermögen, das Beherrschen des Einmaleins und etwas Logik, andere erforderten tiefere Kenntnisse aus dem Unterricht. Mit einer zündenden Idee, Ausdauer und Kreativität können auch die besonders harten Nüsse geknackt werden. Oft gibt es kleine Geschichten, überraschende Fragen und Ergebnisse, die für Gesprächsstoff in der Pause danach oder in der Familie daheim sorgen.

Nach Auswertung der Ergebnisse erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde, eine Broschüre und ein kleines Spiel als Erinnerungspreis. Und wer besonders viele Richtige hat, darf sich zusätzlich über einen anregenden Sachpreis oder ein Känguru-T-Shirt freuen.