150 Jahre Deutscher Alpenverein: DAV Leutkirch lädt zur Bergmesse ein

Am 9. Mai 1869 ist der Deutsche Alpenverein (DAV) gegründet worden. Aus Anlass des 150-jährigen Bestehens veranstaltet die DAV-Sektion Leutkirch, die aktuell 2300 Mitglieder hat, am 30. Juni 2019 einen Berggottesdienst auf der Leutkircher Hütte in den Lechtaler Alpen. Bis Ende Mai nimmt die Geschäftsstelle Anmeldungen für den Tagesausflug mit Busfahrt entgegen. Weitere Infos zur Teilnahme gibt es auf der Sektions-Homepage (www.alpenverein-leutkirch.de) oder telefonisch unter 07561 / 72141.