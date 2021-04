15 Klassen beteiligen sich an kleiner „Leutkircher Frühjahrsputzete“

Gegen 9 Uhr machten sich die Schüler der Klasse 3 und 4 der Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen mit ihren Lehrern Frau König und Herr Fink bei schönstem Wetter auf, um an der diesjährigen Müllsammelaktion des Umweltkreises und des Bauhofs teilzunehmen. Die Aktion war in diesem Jahr eine schöne Abwechslung vom derzeitigen Unterricht. Konnten die Schüler doch im Freien für ein paar Stunden auf ihre Corona-Schutzmasken verzichten. Mit viel Motivation und mit entsprechend Abstand zog die Klasse 3 von Willerazhofen in Richtung Ellrazhofen und Ellrazhofer Weiher und die Klasse 4 sammelte den Müll in einer Runde erst Richtung Diepoldsofen und dann zurück bis zur Dorfmitte von Willerazhofen. Vor allem im Wald, am Waldrand und entlang der Straßen gab es so einiges zu entdecken und zu sammeln. Zigarettenkippen, Flaschen aller Art, Autoreifen, Bratpfanne, Dachpappe, Altmetall in allen Variationen und natürlich Plastikmüll, von der großen Plane bis zum kleinen Partikel und sogar Rinderknochen, waren Fundstücke, die die Schüler entdeckten und bei denen man sich fragt, wer das ganze Zeug wohl einfach wegwirft und nicht wie die meisten ganz normal im Müll zu Hause entsorgt. Eine Unterhaltung von zwei Schülern brachte es auf den Punkt. Originalzitat: „Warum sind die Leute so dumm, wissen die nicht, dass man mit dem Müll unserer Umwelt und den Tieren schadet?“ … „Ich glaube viele sind gar nicht so dumm, die sind einfach faul und denen ist egal was in der Zukunft ist.“

Hoffen wir, dass die Schüler durch diese Aktion sensibilisiert wurden und in der Zukunft mit gutem Beispiel vorangehen (von Lehrer Matthias Fink, GS Herlazhofen-Willerazhofen).

Info vom Umweltkreis:

Sechs Klassen der Grundschule Oberer Graben, fünf Klassen der Don-Bosco-Schule und zwei Klassen des Hans-Multscher-Gymnasiums haben in der Kernstadt 800 Kilogramm Müll gesammelt. „Eine enorme Leistung für 13 Klassen! Normalerweise sammeln rund 40 Klassen 2 Tonnen Müll. Ein Herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer und natürlich auch an den Bauhof, der den Müll abgefahren hat“, Wibke Wilmanns, Geschäftsführerin des Umweltkreises.