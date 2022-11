15.000 Euro-Spende für Leutkircher Tafel

Die Firma Milei feierte in diesem Jahr ihr 50. Firmenjubiläum. Bereits in den Einladungen zur Jubiläumsfeier habe Milei alle Gäste anstatt Geschenke um eine Spende an die Leutkircher Tafel gebeten, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Die so gesammelten Spenden in Höhe von 15.000 Euro konnten nun an die Leutkircher Tafel übergeben werden.

„Wir wissen, dass das Geld hier sehr gut aufhoben ist und besonders in diesem Jahr so dringend benötigt wird.“ betonte Milei-Geschäftsführer Jens Kutschera bei der Übergabe des Spendenschecks. Sprachlose und überglückliche, aber vor allem dankbare Gesichter, haben den Spendenscheck entgegengenommen. Darunter der Geschäftsführer des DRK Kreisverband Wangen, Wolfgang Stockburger, Tafel Koordinatorin Susanne Pfeffer sowie die langjährige und treue Seele Ursula Maucher, die seit bereits 16 Jahren ehrenamtlich für die Leutkircher Tafel tätig ist.

Von der Stadt gab es bei der Jubiläumsfeier einen Gutschein für einen Apfelbaum. Auch dieser wurde vor Kurzem gemeinsam von Henle und Kutschera auf dem Leutkircher Milei-Gelände gepflanzt. Henle hoffe, dass der Baum gut verwurzelt, kräftig wächst und später reichlich Früchte trägt, heißt es in der Mitteilung. All das wünsche er auch der Firma Milei und den Mitarbeitern für die nächsten 50 Jahre am Standort Leutkirch.