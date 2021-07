1350 Tüten sorgen für „ein bisschen Kinderfest zu Hause“

Der Kinderfestausschuss Leutkirch hat im Juni die Aktion „Kinderfest-Tüte – für ein bisschen Kinderfest zu Hause“ initiiert. Die Resonanz der Leutkircher war laut Pressemitteilung der Stadt überwältigend. Eine Kleingruppe des Kinderfestausschusses habe in der vergangenen Woche 1350 Kinderfest-Tüten verpackt.

In den Tüten befinden sich typische Kinderfest-Leckereien wie zum Beispiel gebrannte Mandeln, ein Lebkuchenherz, zwei Seezüngle oder Bier und Radler sowie kleine Kinderfestartikel. Die Kindertüten wurden zusätzlich mit Spielsachen, welche sonst am Kletterbaum zu finden sind, und einem Windrad gefüllt.

Die vorbestellten Kinderfest-Tüten können von Dienstag, 13., bis Donnerstag, 15. Juli, in der Außenstelle der Stadtverwaltung Leutkirch in der Wangener Straße 58 zu folgenden Zeiten abgeholt werden: Dienstag und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Das Geld sollte passend in bar mitgebracht werden, eine Kartenzahlung ist nicht möglich.